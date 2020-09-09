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Гонщиков LADA Sport ROSNEFT обеспечили топливом рязанского нефтезавода
Напомним, рязанский нефтезавод запустил производство бензина АИ-100 в 2018 году.

Гоночную команду LADA Sport ROSNEFT обеспечили рязанским топливом для участия в новом сезоне российских соревнований. Спортсмены получили 60 тонн высокооктанового бензина АИ-100 от Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть».

С апреля по октябрь команда участвует в гонках на кольцевых трассах страны. После каждого этапа в разных зачетных группах представители LADA Sport ROSNEFT становятся победителями.

Напомним, рязанский нефтезавод запустил производство бензина АИ-100 в 2018 году. Топливо специально разработали для высокофорсированных двигателей автомобилей.

АИ-100 соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011 для бензинов экологического класса К5, нормативной документации и нормам методов квалификационной оценки. Использование этого топлива позволяет раскрыть возможности современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Бензин обладает повышенными экологическими показателями из-за низкого содержания серы.