Еще один рязанец скончался от коронавируса
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 431 случай заражения.
Еще 29 случаев коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил столичный оперштаб.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 431 случай заражения, вылечились 6 391 (21 за сутки), умерли 47 пациентов (1 за сутки).
Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении.
В России за сутки выявили 5 218 заразившихся (всего 1 041 007 случаев), выздоровели 6 409 человек (856 458), умерли 142 (18 135).