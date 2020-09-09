Еще один рязанец скончался от коронавируса

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 431 случай заражения.

Еще 29 случаев коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 431 случай заражения, вылечились 6 391 (21 за сутки), умерли 47 пациентов (1 за сутки).

Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 5 218 заразившихся (всего 1 041 007 случаев), выздоровели 6 409 человек (856 458), умерли 142 (18 135).