Ефремова могут отправить в колонию в Рязанской области

По закону Ефремова отправят отбывать наказание поближе к дому.

Адвокат Леонид Ольшанский рассказал, что Михаил Ефремов может отбывать наказание в Рязанской области. Об этом он сообщил изданию « Собеседник ».

Ольшанский рассказал, что также актера могут отправить в Ярославскую, Владимирскую или Курскую область. Адвокат отметил, что по закону Ефремова отправят отбывать наказание поближе к дому. Также собеседник добавил, что при определении исправительного учреждения учитывается мнение осужденного и его родственников.

По словам Ольшанского, Ефремов может выйти по УДО после отбытия не менее половины срока, то есть после четырех лет. Также адвокат отметил, что актера могли бы отправить в колонию-поселение, «если бы не было театра абсурда», артист признал вину, адвокат Пашаев и не давал отвод судье.