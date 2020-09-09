Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии за ДТП, получил в СИЗО первую передачу. Об этом передает
Ефремову передали сигареты, чай и сахар.
Она отметила, что артист ни на что не жалуется, его все устраивает, с сокамерниками у него хорошие отношения.
Ранее Литвинович сообщила, что у актера взяли все необходимые анализы, он чувствует себя хорошо.
Артист обещал прочитать для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу «Пар», которую для него написал сценарист
Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.
От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.