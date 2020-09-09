Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.3 / 77.32 19:01
Нал. EUR 88.91 / 89.6 17:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
3 часа назад
422
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 886
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
4 105
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Артист ни на что не жалуется, его все устраивает, с сокамерниками у него хорошие отношения.

Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии за ДТП, получил в СИЗО первую передачу. Об этом передает РИА Новости со сслылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

Ефремову передали сигареты, чай и сахар.

Она отметила, что артист ни на что не жалуется, его все устраивает, с сокамерниками у него хорошие отношения.

Ранее Литвинович сообщила, что у актера взяли все необходимые анализы, он чувствует себя хорошо.

Артист обещал прочитать для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу «Пар», которую для него написал сценарист Иван Охлобыстин.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.