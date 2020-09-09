Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Артист ни на что не жалуется, его все устраивает, с сокамерниками у него хорошие отношения.

Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии за ДТП, получил в СИЗО первую передачу. Об этом передает РИА Новости со сслылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович .

Ефремову передали сигареты, чай и сахар.

Она отметила, что артист ни на что не жалуется, его все устраивает, с сокамерниками у него хорошие отношения.

Ранее Литвинович сообщила, что у актера взяли все необходимые анализы, он чувствует себя хорошо.

Артист обещал прочитать для хозотряда и сотрудников СИЗО пьесу «Пар», которую для него написал сценарист Иван Охлобыстин .

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.