Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
Пт, 11
15°
ЦБ USD 76.07 0.11 10/09
ЦБ EUR 89.57 -0.17 10/09
Нал. USD 75.8 / 77.73 13:53
Нал. EUR 89.3 / 89.7 12:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
4 472
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
3 726
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
10 472
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
15 366
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Бывший начальник тюрьмы рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Он сообщил, что к заключенным со статьей как у Ефремова обычно относятся с сочувствием.

Экс-начальник одного из исправительных учреждений рассказал о перспективах Михаила Ефремова в колонии, передает РИА Новости.

Он сообщил, что к заключенным со статьей как у Ефремова обычно относятся с сочувствием. Если такие осужденные подают на условно-досрочное освобождение, то их обычно отпускают.

Также известно, что в исправительном учреждении актер может попасть на любое производство.

«Так, у каждого учреждения есть своя пекарня. У каждой колонии также есть свой производственный уклон», — говорится в сообщении.

Бывший начальник полагает, что Ефремову могут разрешить делать в колонии театральные постановки — в субботу или по вечерам. По его словам, в колонии это очень приветствуется.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.