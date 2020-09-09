Бывший начальник тюрьмы рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Он сообщил, что к заключенным со статьей как у Ефремова обычно относятся с сочувствием.

Экс-начальник одного из исправительных учреждений рассказал о перспективах Михаила Ефремова в колонии, передает РИА Новости.

Он сообщил, что к заключенным со статьей как у Ефремова обычно относятся с сочувствием. Если такие осужденные подают на условно-досрочное освобождение, то их обычно отпускают.

Также известно, что в исправительном учреждении актер может попасть на любое производство.

«Так, у каждого учреждения есть своя пекарня. У каждой колонии также есть свой производственный уклон», — говорится в сообщении.

Бывший начальник полагает, что Ефремову могут разрешить делать в колонии театральные постановки — в субботу или по вечерам. По его словам, в колонии это очень приветствуется.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.