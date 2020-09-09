Безработные родители получат дополнительные выплаты в сентябре

Это одна из мер поддержки в условиях пандемии.

Безработные родители несовершеннолетних детей получат дополнительные выплаты в сентябре. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, к пособию по безработице добавится по 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Выплаты должны получить около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными. На это из бюджета выделили 8,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях пандемии.