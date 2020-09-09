Авторов ролика с избитой школьницей хотят привлечь к ответственности

Изучается вопрос появления самого ролика в новомичуринской группе «Бабкин шум» «ВКонтакте».

Авторов ролика с избитой школьницей хотят привлечь к ответственности. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Как рассказал руководитель Михайловского МСО Сергей Конюшков, проверку по факту появления в соцсетях видео с избиением школьницы начали с 24 августа. Также изучается вопрос появления самого ролика в группе Новомичуринска «ВКонтакте». Как отметил Конюшков, факт размещения видео нарушает тайну личной жизни.

«Об итогах проверки, я думаю, расскажет и полиция, занимающаяся фактом избиения, а в рамках своей компетенции сообщим и мы», — добавил Конюшков.

Он рассказал, что «основными героинями» инцидента стали пять школьниц: потерпевшая, девочка, из-за которой разгорелся конфликт и три самые активные участницы избиения.

Места, где собираются в городе подростки, стала активно патрулировать полиция.