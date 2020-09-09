Активисты попросили сохранить исторический облик моста на улице Ленина
Чугунные решетки, которые установлены сейчас на мосту, были изготовлены на металлургическом заводе в селе Истье Рязанской области.
Активисты попросили сохранить исторический облик моста на улице Ленина. Об этом они написали в группе рязанского отделения «
В сообщении отметили, что чугунные решетки, которые установлены сейчас на мосту, были изготовлены на металлургическом заводе в селе Истье Рязанской области.
Активисты добавили, что замена чугунных литых декоративных решеток моста на улице Ленина на чугунные литые «полностью идентичные существовавшим» прописана в технической документации проекта реконструкции.
Для того, чтобы сохранить конструкцию, нужно внести изменения в проектную документацию, отметили общественники.
Напомним, работы по ремонту моста у цирка начались в понедельник, 7 сентября.
Фото из группы «