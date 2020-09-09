Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировали 7459 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 в среду, 9 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 7459 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в районах региона.
- 3863 — Рязань;
- 344 — Рязанский район;
- 215 — Ряжск;
- 194 — Рыбное;
- 185 — Касимов;
- 174 — Сасово;
- 170 — Скопин;
- 153 — Новомичуринск;
- 140 — Шиловский район;
- 131 — Рыбновский район;
- 128 — Скопинский район;
- 125 — Касимовский район;
- 124 — Клепиковский район;
- 117 — Михайловский район;
- 109 — Спасский район;
- 89 — Шилово;
- 82 — Михайлов;
- 70 — Александро-Невский;
- 62 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 49 — Пронский и Сасовский районы;
- 48 — Кораблино и Шацкий район;
- 45 — Сапожок;
- 42 — Старожиловский район;
- 41 — Сараи и Старожиловский район;
- 40 — Захаровский район, Пронск;
- 39 — Шацк;
- 38 — Милославский и Ряжский районы;
- 37 — Спасск-Рязанский;
- 34 — Чучково;
- 31 — Кораблинский район;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 28 — Милославское;
- 27 — Захарово;
- 25 — Ермишинский район, Ухолово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 15 — Кадом;
- 12 — Путятинский, Ухоловский и Сапожковский районы;
- 7 — Пителинский район;
- 6 — Кадомский район и Пителино.