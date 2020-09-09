Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировали 7459 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в среду, 9 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 7459 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в районах региона.