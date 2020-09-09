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Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировали 7459 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в среду, 9 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 7459 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в районах региона.

  • 3863 — Рязань;
  • 344 — Рязанский район;
  • 215 — Ряжск;
  • 194 — Рыбное;
  • 185 — Касимов;
  • 174 — Сасово;
  • 170 — Скопин;
  • 153 — Новомичуринск;
  • 140 — Шиловский район;
  • 131 — Рыбновский район;
  • 128 — Скопинский район;
  • 125 — Касимовский район;
  • 124 — Клепиковский район;
  • 117 — Михайловский район;
  • 109 — Спасский район;
  • 89 — Шилово;
  • 82 — Михайлов;
  • 70 — Александро-Невский;
  • 62 — Сараевский район;
  • 51 — Александро-Невский район;
  • 49 — Пронский и Сасовский районы;
  • 48 — Кораблино и Шацкий район;
  • 45 — Сапожок;
  • 42 — Старожиловский район;
  • 41 — Сараи и Старожиловский район;
  • 40 — Захаровский район, Пронск;
  • 39 — Шацк;
  • 38 — Милославский и Ряжский районы;
  • 37 — Спасск-Рязанский;
  • 34 — Чучково;
  • 31 — Кораблинский район;
  • 30 — Чучковский район;
  • 29 — Спас-Клепики;
  • 28 — Милославское;
  • 27 — Захарово;
  • 25 — Ермишинский район, Ухолово;
  • 20 — Ермишь;
  • 19 — Путятино;
  • 15 — Кадом;
  • 12 — Путятинский, Ухоловский и Сапожковский районы;
  • 7 — Пителинский район;
  • 6 — Кадомский район и Пителино.