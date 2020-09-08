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В тюменской школе учеников «взяли в заложники» на уроке про терроризм
Одному из подростков стал плохо.

Педагоги средней школы №2 в Ишиме Тюменской области провели для школьников «учения по борьбе с терроризмом». Пятиклассников «захватили» в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. Об этом пишет местное издание 72.ru.

Судя по снимкам пятиклассников, к ним в кабинет пришел человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде и с сумкой. На одном из кадров видно, что человек, исполняющий роль террориста, даже забрался на подоконник.

Отмечается, что одному из подростков стал плохо. Его забрали домой.

Фото 72.ru.