В Сасове на улице ограбили пенсионерку

Незнакомец вырвал у женщины из рук сумку и скрылся.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» ночью задержали рецидивиста, причастного к хищению сумки с деньгами и мобильным телефоном и краже строительных инструментов.

В полицию обратилась 66-летняя женщина, которая сообщила, что незнакомец на улице города Сасово вырвал у нее из рук сумку и скрылся.

Оперативники незамедлительно выехали на место и выяснили, что пенсионерка находилась возле своего дома. В руках женщина держала сумку, в которой были телефон и несколько тысяч рублей. Неизвестный мужчина, проходя мимо ее дома, неожиданно для пенсионерки вырвал сумку у нее из рук и скрылся.

Женщина описала оперативникам внешность похитителя. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения близлежащего магазина, на которых видно злоумышленника. По имеющимся данным полицейские составили ориентировку на розыск и разослали ее сотрудникам патрульно-постовой службы полиции и инспекторам ДПС ГИБДД.

Передвигаясь в ночное время суток по маршруту патрулирования, сотрудники ДПС ГИБДД увидели молодого человека по характерным приметам похожего на разыскиваемое лицо. Полицейские задержали прохожего. Им оказался причастный к ограблению 35-летний житель города Сасово, ранее судимый за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотический средств.

Выяснилось, что злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, не общался со старыми знакомыми, часто менял место жительства, передвигался по городу не по центральным улицам и в ночное время суток, однако эти «меры предосторожности» не помогли ему спрятаться от сотрудников полиции.

В ходе предварительного следствия полицейские выяснили, что злоумышленник также причастен к краже строительных инструментов из строящегося дома, в который он незаконно проник, взломав замок. Похищенное изъяли.

В отношении рецидивиста возбуждены уголовные дела по ст. 158 и ст. 161 УК РФ.