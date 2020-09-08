Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 08
22°
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
ЦБ USD 75.96 0.37 09/09
ЦБ EUR 89.74 0.26 09/09
Нал. USD 75.91 / 77.7 14:50
Нал. EUR 89.65 / 90.2 13:42
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
Вчера 10:50
2 885
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
Вчера 09:34
2 287
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
9 050
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
13 929
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Сасове на улице ограбили пенсионерку
Незнакомец вырвал у женщины из рук сумку и скрылся.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» ночью задержали рецидивиста, причастного к хищению сумки с деньгами и мобильным телефоном и краже строительных инструментов.

В полицию обратилась 66-летняя женщина, которая сообщила, что незнакомец на улице города Сасово вырвал у нее из рук сумку и скрылся.

Оперативники незамедлительно выехали на место и выяснили, что пенсионерка находилась возле своего дома. В руках женщина держала сумку, в которой были телефон и несколько тысяч рублей. Неизвестный мужчина, проходя мимо ее дома, неожиданно для пенсионерки вырвал сумку у нее из рук и скрылся.

Женщина описала оперативникам внешность похитителя. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения близлежащего магазина, на которых видно злоумышленника. По имеющимся данным полицейские составили ориентировку на розыск и разослали ее сотрудникам патрульно-постовой службы полиции и инспекторам ДПС ГИБДД.

Передвигаясь в ночное время суток по маршруту патрулирования, сотрудники ДПС ГИБДД увидели молодого человека по характерным приметам похожего на разыскиваемое лицо. Полицейские задержали прохожего. Им оказался причастный к ограблению 35-летний житель города Сасово, ранее судимый за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотический средств.

Выяснилось, что злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, не общался со старыми знакомыми, часто менял место жительства, передвигался по городу не по центральным улицам и в ночное время суток, однако эти «меры предосторожности» не помогли ему спрятаться от сотрудников полиции.

В ходе предварительного следствия полицейские выяснили, что злоумышленник также причастен к краже строительных инструментов из строящегося дома, в который он незаконно проник, взломав замок. Похищенное изъяли.

В отношении рецидивиста возбуждены уголовные дела по ст. 158 и ст. 161 УК РФ.