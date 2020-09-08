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В рязанском минздраве отреагировали на очередь в детской поликлинике
В ведомстве отметили, что руководство поликлиник приостанавливает отпуска специалистов и увеличивает время их приема.

В региональном минздраве прокомментировали информацию об очереди в поликлинике №2. Там объяснили, что число посетителей в медучреждении увеличилось в связи с началом учебного года.

В ведомстве отметили, что руководство поликлиник приостанавливает отпуска специалистов и увеличивает время их приема.

«Предварительная запись работает традиционно как через интернет, так и через регистратуру. Регулировать потоки граждан из-за высокой востребованности не представляется возможным, поэтому просит относиться с пониманием», — объяснили в минздраве.

Там напомнили, что в больницах нужно соблюдать дистанцию и использовать средства защиты.

Ранее рязанцы опубликовали фото очереди в поликлинике.