В «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» провели День охраны труда

Проведение Дней охраны труда — часть комплекса мер по профилактике случаев травматизма среди персонала, отметили в компании.

В «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» провели День охраны труда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Комиссия в составе 33 руководителей и работников инженерно-технических специальностей управления «Рязаньэнерго» проверила выполнение требований действующих правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, укомплектованность сотрудников спецодеждой и средствами защиты, а также правильность оформления производственно-технической документации, соблюдение требований нарядно-допускной системы и организационно-распорядительных документов.

Проведение Дней охраны труда — часть комплекса мер по профилактике случаев травматизма среди персонала, отметили в компании.

«Наша задача довести до каждого работника необходимость неукоснительного соблюдения правил и норм охраны труда, а путем практических занятий на полигонах выработать навыки правильного и безопасного выполнения различных видов работ в электроустановках», — рассказал заместитель главного инженера — начальник управления производственной безопасности и производственного контроля «Рязаньэнерго» Евгений Зубков.

Как пояснили в пресс-службе, для повышения дисциплины оперативного и ремонтного персонала действует система видеофиксации с использованием мобильного видеорегистратора. Активно применяется практика оценки случаев нарушения требований охраны труда, которые привели к негативным последствиям. Разработан порядок их рассмотрения и доведения до персонала для предотвращения подобных случаев. Используется уникальный программный комплекс ГИС, который позволяет в онлайн-режиме получать информацию о функционировании объектов и контролировать работу бригад и соблюдение мер охраны труда при проверках их рабочих мест.

!В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом «Рязаньэнерго» проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников. Сотрудники подразделений обеспечены спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения", — заключили в компании.