В Минздраве объяснили рост числа новых случаев коронавируса
Специалист отметил, что повтора того, что было весной уже не будет.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России еще не завершилась первая волна коронавируса. Об этом передает
Он объяснил рост числа новых случаев коронавируса сезонным повышением заболеваемости.
Специалист отметил, что повтора того, что было весной уже не будет.
«Мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано», — сказал Брико.