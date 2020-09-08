В Минздраве объяснили рост числа новых случаев коронавируса

Специалист отметил, что повтора того, что было весной уже не будет.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России еще не завершилась первая волна коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

Он объяснил рост числа новых случаев коронавируса сезонным повышением заболеваемости.

Специалист отметил, что повтора того, что было весной уже не будет.

«Мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано», — сказал Брико.