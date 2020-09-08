В Госдуме оценили идею объявить 31 декабря выходным

Ранее Минтруд не поддержал инициативу.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов посчитал разумным объявить 31 декабря 2021 года выходным. Об этом передает РИА Новости .

Ранее в Минтруде сообщили, что 31 декабря в 2021 году хотят сделать выходным, когда день выпадает на пятницу.

Как пояснил Нилов, фракция ЛДПР в прошлом году внесла законопроект, согласно которому правительство должно переносить выходные и нерабочие дни таким образом, чтобы 31 декабря было выходным, не нарушая баланс рабочих и нерабочих дней.

Нилов отметил, что «это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года».

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