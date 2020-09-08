В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Четверо мужчин поссорились, конфликт перерос в драку.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летней женщины, которая убила мужчину, пытаясь разнять драку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Случай произошел 7 сентября 2020 года около 23 часов на окраине села Какамахи Левашинского района. Четверо мужчин поссорились, конфликт перерос в драку. Подозреваемая, которая являлась супругой одного из мужчин, ножом ударила двух из участников конфликта. Один из них скончался, второго госпитализировали. Подозреваемую задержали.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Решается вопрос о заключении ее под стражу. Расследование продолжается.