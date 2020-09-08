В ЦПКиО планируют обустроить круглогодичные кафе

Для выбора мест расположения кафе проведут мониторинг и определят зоны отдыха с наибольшим трафиком посетителей.

длВ Центральном парке культуры и отдыха планируют развить инфраструктуру и культурное пространство, в том числе разместить круглогодичные кафе. Об этом сообщил сайт мэрии.

Предложение о благоустройстве парка сделали на встрече с экспертами и представителями профессиональных и общественных объединений по направлению «Экономическое развитие». Для выбора мест для кафе проведут мониторинг и определят зоны отдыха с наибольшим трафиком посетителей.

Кроме того, на встрече обсудили подготовку кадров и популяризацию рабочих профессий среди населения и формирование имиджа Рязани как привлекательной для инвесторов территории, а также превращения города в крупный деловой центр России.

Предложения и идеи участников фокус-группы учтут для создания системы целей и задач, а также формирования мероприятий для разработки стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года.