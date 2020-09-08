Специалисты «Рязаньгоргаз» ликвидируют газовые колодцы в Рязани

С начала года специалисты демонтировали 17 газовых колодцев и установленные в них отключающие устройства на подземных газопроводах.

«Рязаньгоргаз» продолжает модернизацию газораспределительной системы города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала года специалисты демонтировали 17 газовых колодцев и установленные в них отключающие устройства на подземных газопроводах. Устаревшую запорную арматуру заменили на современные шаровые краны безколодезного типа.

«Благодаря существующей закольцовке газораспределительной системы областного центра, все работы проведены без приостановки газоснабжения потребителей. Кроме того, преимущество шаровых кранов, в отличие от старых задвижек, в гораздо большей энергоэффективности», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что техническое переоснащение позволит повысить надежность газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, а также сократить эксплуатационные риски и расходы на техническое обслуживание оборудования.

Всего в течение 2020 года запланирована ликвидация 21 колодца. Вместо них появится 17 современных безопасных отключающих устройств. С 2004 года специалисты компании «Рязаньгоргаз» демонтировали 684 колодца из 859, находящихся на балансе предприятия.

«Первая задача, которую мы выполняем, осуществляя модернизацию городского газового хозяйства — это повышение надежности и безопасности поставок газа потребителям. Кроме того, в условиях ежегодного роста числа потребителей, нужно увеличивать пропускную способность газораспределительной сети, а это невозможно без ее технического совершенствования», — рассказал заместитель гендиректора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.