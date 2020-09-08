Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 08
22°
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
ЦБ USD 75.59 0.41 08/09
ЦБ EUR 89.48 0.44 08/09
Нал. USD 75.55 / 77.84 10:51
Нал. EUR 89.35 / 90.04 10:54
Новости
Коронавирус
Публикации
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
Вчера 09:34
1 974
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
8 751
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
13 622
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
2 сентября 17:21
9 701
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Специалисты «Рязаньгоргаз» ликвидируют газовые колодцы в Рязани
С начала года специалисты демонтировали 17 газовых колодцев и установленные в них отключающие устройства на подземных газопроводах.

«Рязаньгоргаз» продолжает модернизацию газораспределительной системы города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала года специалисты демонтировали 17 газовых колодцев и установленные в них отключающие устройства на подземных газопроводах. Устаревшую запорную арматуру заменили на современные шаровые краны безколодезного типа.

«Благодаря существующей закольцовке газораспределительной системы областного центра, все работы проведены без приостановки газоснабжения потребителей. Кроме того, преимущество шаровых кранов, в отличие от старых задвижек, в гораздо большей энергоэффективности», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что техническое переоснащение позволит повысить надежность газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, а также сократить эксплуатационные риски и расходы на техническое обслуживание оборудования.

Всего в течение 2020 года запланирована ликвидация 21 колодца. Вместо них появится 17 современных безопасных отключающих устройств. С 2004 года специалисты компании «Рязаньгоргаз» демонтировали 684 колодца из 859, находящихся на балансе предприятия.

«Первая задача, которую мы выполняем, осуществляя модернизацию городского газового хозяйства — это повышение надежности и безопасности поставок газа потребителям. Кроме того, в условиях ежегодного роста числа потребителей, нужно увеличивать пропускную способность газораспределительной сети, а это невозможно без ее технического совершенствования», — рассказал заместитель гендиректора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.