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Рязанская область увеличит выплаты классным руководителям и медикам
Об этом говорили на заседании регионального правительства.

Рязанская область увеличит выплаты классным руководителям и медикам. Об этом говорили на заседании регионального правительства, которое 8 сентября провел губернатор Николай Любимов.

По его словам, в рамках госпрограммы по развитию образования и молодежной политики предусмотрены допсредства на выполнение санитарно-эпидемиологических требований в школах и обеспечение учеников младших классов горячим питанием.

На 5,8 млн рублей федеральных субсидий увеличены средства на ежемесячное вознаграждение педагогам за классное руководство.

За счет межбюджетных трансфертов, распределенных бюджету региона из резервного фонда Правительства, на 145,2 млн увеличены объемы финансирования программы «Развития здравоохранения». Деньги направят на выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

«Регион получает значительную помощь из федерального бюджета. Часть этих средств затрачена на преодоление неблагоприятных последствий пандемии. В этом году и в дальнейшем федеральные деньги, которые поступили в регион, мы обязательно будет направлять на то, чтобы сделать жизнь людей лучше. Это помощь медикам, социальным работникам, семьям с детьми», — отметил Любимов.

Фото ru.depositphotos.com