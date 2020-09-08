В Горроще задержали извращенца, преследующего школьниц
Возбуждено уголовное дело.
Мужчина развратил двух девочек на одной из улиц Рязани, сообщил
Днем 4 сентября злоумышленник соблазнил 12-летнего подростка. Через некоторое время в этом же месте он пытался развратить 15-летнюю рязанку.
Сразу после произошедшего мужчина скрылся с места преступления. Родители девочек обратились в полицию.
23-летнего молодого человека удалось задержать. Он частично признал свою вину.
«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовные дела.
Ранее в Горроще около школ заметили мужчину, который поднимает юбки девочек. Мужчину сняли на видео.