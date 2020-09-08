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В Горроще задержали извращенца, преследующего школьниц
Возбуждено уголовное дело.

Мужчина развратил двух девочек на одной из улиц Рязани, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Днем 4 сентября злоумышленник соблазнил 12-летнего подростка. Через некоторое время в этом же месте он пытался развратить 15-летнюю рязанку.

Сразу после произошедшего мужчина скрылся с места преступления. Родители девочек обратились в полицию.

23-летнего молодого человека удалось задержать. Он частично признал свою вину.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовные дела.

Ранее в Горроще около школ заметили мужчину, который поднимает юбки девочек. Мужчину сняли на видео.