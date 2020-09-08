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Рязанец чуть не убил жену табуреткой
Полиция возбудила уголовное дело.

В Скопинском районе утихомирили мужчину, который грозил убить жену табуреткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница села Катино. Она сообщила, что муж угрожает убить ее табуретом. Полицейские выехали на место.

Женщина жила с 43-летним супругом. Мужчина неоднократно приходил домой в пьяном состоянии, что не нравилось его супруге. Из-за этого между ними произошел конфликт. Пьяный мужчина возмутился словами жены, взял табурет и пригрозил убить женщину, если она не извинится за сказанное. Супруга испугалась и позвонила в полицию. Участковые прибыли на место и утихомирили мужчину.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.