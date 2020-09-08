Рязанцев предупредили о грозе и похолодании

Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 8 сентября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа, начиная с западных районов области, с сохранением до конца суток 8 сентября, ночью и днем 9 сентября на территории региона ожидается дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду, в отдельных районах гроза.

9 сентября ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов.