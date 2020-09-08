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Рязанцам напомнили телефоны горячей линии по вопросам питания в школах
В мэрии отметили, что специалисты уже неделю мониторят организацию питания учащихся.

Рязанцам напомнили телефоны горячей линии по вопросам питания в школах. Информацию разместили на сайте мэрии.

Узнать любую информацию можно по телефонам: 28-23-12, 25-21-87, 25-23-99. В том числе можно обращаться на горячие линии в управление экономического развития 95-69-54 (специалист Ефанова Любовь Ивановна) и МП «Детское питание» 28-30-27 (Жарикова Наталья Александровна).

В мэрии отметили, что специалисты уже неделю мониторят организацию питания учащихся. Анализ показал, что есть запрос на предоставление нескольких вариантов меню.

«Родители, приобретающие горячее питание на платной основе, имеют право выбора из двух меню. Один вариант за 86,99 руб. на один прием пищи, и второй за 53 руб. Блюда различаются, в основном, по объему и калорийности и приобретаются по желанию. Также можно комбинировать 2 приема пищи — завтрак и обед — по 53 рубля», — говорится в сообщении.