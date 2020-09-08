Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Уже известно о нескольких случаях привлечения к ответственности.

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу. РИА Новости рассказало о нескольких подобных случаях.

В Свердловской области туристку привлекли к ответственности за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования.

Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, оштрафована на 15 тысяч рублей (ч.2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ).

Всего, по данным управления, на 115 граждан за непредоставление данных о лабораторных исследованиях на COVID-19 составлены протоколы.

Кроме того, 7 сентября такое же решение в отношении туриста вынес Зеленогорский районный суд города Санкт-Петербурга.

Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составлен 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.