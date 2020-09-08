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Ремонт санатория «Сосновый бор» в Солотче завершится в 2021 году
В настоящее время в учреждении завершились работы по котельной и теплотрассе.

Ремонт санатория «Сосновый бор» в Солотче завершится в 2021 году. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты региона Валерий Емец, который оценил ход работ.

В настоящее время в учреждении завершились работы по котельной и теплотрассе. В основном корпусе смонтировали отопление и внутреннюю канализацию, а в реабилитационно-оздоровительных корпусах — систему вентиляции.

Кроме того, отремонтировали кровлю восстановительного корпуса и клуба. Завершены работы по прокладке системы внешнего электроснабжения, ливневой канализации. Также ведутся работы по прокладке системы электроснабжения, монтажу системы вентиляции, установке окон и витражей в спальном корпусе и клубе-столовой.

Начался монтаж кровель основного, реабилитационных корпусов и столовой.