Прививки от гриппа сделают половине жителей Рязанской области

Прививочная компания стартует 10 сентября.

В 2020 году прививки от гриппа сделают 587 тысячам человек, то есть 53% населения Рязанской области. Прививочная компания стартует 10 сентября, сообщили в региональном минздраве .

Регион уже получил 40% вакцин для иммунизации взрослых: 121 160 доз «Совигрипп» для всех старше 18 лет и 42 580 доз «Флю-М» для людей от 18 до 60 лет.

На этой неделе в область должны поступить вакцины для детей — «Совигрипп» и «Ультрикс». Привить планируют 140 тысяч лиц от 6 месяцев до 18 лет.