Полицейские устроили погоню и не допустили «пьяного» ДТП в Шиловском районе

За рулем угнанного авто был 19-летний рецидивист.

Полицейские устроили погоню и не допустили «пьяного» ДТП в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Лесной. 73-летний местный житель заявил, что его ВАЗ-2104 угнали. Прибывшие на место оперативники опросили свидетелей и устроили погоню.

Машину остановили, за рулем был 19-летний молодой человек, которого ранее уже судили за угон и кражу. Он был пьян.

«Оперативно задержавшие рецидивиста полицейские предотвратили трагическое ДТП, которым могла закончиться поездка нетрезвого водителя», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 166 УК.