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Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования
Система ДЭГ разрабатывается компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК

С 11 по 13 сентября на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в Курской и Ярославской областях впервые будет применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую разработала компания «Ростелеком» по заданию ЦИК России. Наблюдение за ходом онлайн-голосования организовано максимально прозрачно и открыто для всех его участников, сообщили в пресс-службе компании. Наблюдатели и избирательные комиссии получат доступ к необходимой статистике для проверки подлинности результатов подсчета голосов.

ЦИК России и «Ростелеком» организуют наблюдение в соответствии с принятым порядком дистанционного электронного голосования. В течение всего периода онлайн-голосования у наблюдателей будет доступ к веб-интерфейсу портала наблюдения системы ДЭГ, где будут отображаться промежуточные метрики голосования: информация о количестве избирателей, количество выданных и принятых бюллетеней, транзакции блокчейна и этапы процесса подсчета голосов.

Наблюдатели будут видеть всю информацию в онлайн-режиме, благодаря чему смогут сверять корректность итоговых результатов голосования и учет индивидуальных бюллетеней избирателей. Важно отметить, что наблюдатели видят только статистику голосования — доступа к содержанию бюллетеней у них нет.

В избирательных комиссиях также можно будет увидеть информацию о функционировании системы ДЭГ в процессе онлайн-голосования: количество авторизаций в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через портал госуслуг, количество отправленных СМС, количество неуспешных авторизаций и ошибок при вводе СМС и другие. Метрики выводятся в формате временных графиков, позволяющих увидеть значение показателя в конкретный момент времени.

Система ДЭГ основана на базе блокчейн-платформы с использованием российских криптографических алгоритмов и средств защиты. Блокчейн позволяет хранить голоса избирателей в зашифрованном виде, благодаря чему гарантируется полная анонимность и неизменность голосов избирателей. Проследить, как проголосовал конкретный избиратель, технически тоже невозможно.

Шифрование информации производится с помощью специального ключа, загруженного в базу данных. Расшифровать результаты с использованием этого ключа шифрования невозможно — нужен другой специальный ключ, который разделяется на несколько частей до начала голосования, а собирается только при подведении итогов. Подробную информацию о шифровании можно посмотреть в видеоролике по ссылке.

Система ДЭГ разрабатывается компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК при поддержке Минкомсвязи России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».