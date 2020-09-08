На десантном полигоне в Рязанской области произошел лесной пожар

Пожар начался на территории 1-го квартала Мурминского участкового лесничества.

В четверг, 3 сентября, из-за возгораний на десантном полигоне в Рязанской области произошел лесной пожар. Об этом сообщил сайт администрации Рязанского района.

Пожар начался в 15:30 на территории 1-го квартала Мурминского участкового лесничества, огонь удалось потушить к 19:30.

Кроме того, за неделю с 31 августа по 6 сентября расчеты 15 раз привлекали для тушения травы и мусора. Возгорания зарегистрировали в Льговском и Дубровическом, Заборьевском, Турлатовском и Листвянском поселениях.