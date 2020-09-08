Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 08
22°
Ср, 09
16°
Чт, 10
13°
ЦБ USD 75.96 0.37 09/09
ЦБ EUR 89.74 0.26 09/09
Нал. USD 75.91 / 77.7 14:50
Нал. EUR 89.65 / 90.2 13:42
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
Вчера 10:50
2 881
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
Вчера 09:34
2 283
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
9 048
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
13 927
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
МХК «Рязань-ВДВ» и сборная РВВДКУ встретились в товарищеском матче
На матче присутствовал президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

В субботу, 5 сентября, в ледовом дворце спорта «Десант» состоялся товарищеский хоккейный матч, посвященный присвоению команде молодежной хоккейной лиги названия «Рязань-ВДВ». На лед вышли переименованная молодежная команда «Рязань-ВДВ» и сборная РВВДКУ, в состав которой вошел начальник рязанского училища ВДВ Алексей Рагозин.

На матче присутствовал президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов. Он напомнил, что молодежная команда ХК «Рязань» недавно получила название «Рязань-ВДВ».

«Это произошло с одобрения и поддержки министра обороны России Сергея Шойгу, который является поклонником хоккея, сам играет в хоккей. Сегодня выставочный товарищеский матч между МХК «Рязань-ВДВ» и сборной РВВДКУ. Ожидаем интересную игру, в которой каждый может показать себя. Для молодежки ХК «Рязань» это еще и этап подготовки к первенству НМХЛ, которое стартует через две недели. В РВВДКУ сейчас три команды разных возрастных групп: «40+", которая играет в Ночной хоккейной лиге области, «18+", которая в этом году постарается завоевать путевку на финальный турнир в Сочи, и дружина «50+", которая сейчас собирается и сыграет в региональном турнире в апреле-2021 года», — рассказал Смирнов.

С первой и до последней минуты матча команды по очереди выходили вперед, однако остаться победителем так никто и не смог. Игра завершилась вничью — 6:6.

Лучшими игроком в команде МХК «Рязань-ВДВ» стал Александр Грибов, в команде «РВВДКУ» — Алексей Рагозин. Подарки им вручил Олег Смирнов.