МХК «Рязань-ВДВ» и сборная РВВДКУ встретились в товарищеском матче

На матче присутствовал президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

В субботу, 5 сентября, в ледовом дворце спорта «Десант» состоялся товарищеский хоккейный матч, посвященный присвоению команде молодежной хоккейной лиги названия «Рязань-ВДВ». На лед вышли переименованная молодежная команда «Рязань-ВДВ» и сборная РВВДКУ, в состав которой вошел начальник рязанского училища ВДВ Алексей Рагозин.

На матче присутствовал президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов. Он напомнил, что молодежная команда ХК «Рязань» недавно получила название «Рязань-ВДВ».

«Это произошло с одобрения и поддержки министра обороны России Сергея Шойгу, который является поклонником хоккея, сам играет в хоккей. Сегодня выставочный товарищеский матч между МХК «Рязань-ВДВ» и сборной РВВДКУ. Ожидаем интересную игру, в которой каждый может показать себя. Для молодежки ХК «Рязань» это еще и этап подготовки к первенству НМХЛ, которое стартует через две недели. В РВВДКУ сейчас три команды разных возрастных групп: «40+", которая играет в Ночной хоккейной лиге области, «18+", которая в этом году постарается завоевать путевку на финальный турнир в Сочи, и дружина «50+", которая сейчас собирается и сыграет в региональном турнире в апреле-2021 года», — рассказал Смирнов.

С первой и до последней минуты матча команды по очереди выходили вперед, однако остаться победителем так никто и не смог. Игра завершилась вничью — 6:6.

Лучшими игроком в команде МХК «Рязань-ВДВ» стал Александр Грибов, в команде «РВВДКУ» — Алексей Рагозин. Подарки им вручил Олег Смирнов.