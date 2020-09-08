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«Мармакс» объявил старт продаж второй очереди Паркового квартала
Готовые планировочные решения уже можно посмотреть на сайте.

Компания «Мармакс» объявила старт продаж второй очереди Паркового квартала «Голландия» на Касимовском шоссе.

В пресс-центре компании рассказали, что вид из окон комплекса будет открываться на собственный двор-парк с ландшафтным дизайном и променад.

«Для жителей квартала проектом предусмотрены фитнес-центр, коворкинг-зона, детская игровая комната. А также здесь будут установлены постаматы, экологичная детская площадка и зона WorkOut», — поделились в компании.

Отмечается, что вскоре Парковый квартал наполнится всей необходимой инфраструктурой. На данный момент «Мармакс» уже начал благоустройство территории перед комплексом, что видно по фотографиям хода строительства Паркового квартала.

Готовые планировочные решения уже можно посмотреть на сайте. Специалисты компании готовы ответить на вопросы.