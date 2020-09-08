«Мармакс» объявил старт продаж второй очереди Паркового квартала

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Компания «Мармакс» объявила старт продаж второй очереди Паркового квартала «Голландия» на Касимовском шоссе.

В пресс-центре компании рассказали, что вид из окон комплекса будет открываться на собственный двор-парк с ландшафтным дизайном и променад.

«Для жителей квартала проектом предусмотрены фитнес-центр, коворкинг-зона, детская игровая комната. А также здесь будут установлены постаматы, экологичная детская площадка и зона WorkOut», — поделились в компании.

Отмечается, что вскоре Парковый квартал наполнится всей необходимой инфраструктурой. На данный момент «Мармакс» уже начал благоустройство территории перед комплексом, что видно по фотографиям хода строительства Паркового квартала.