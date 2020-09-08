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Любимов поблагодарил Макарова за поддержку Рязанской области
Утром во вторник, 8 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым.

Утром во вторник, 8 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым.

Как отметил Макаров, программа его рабочей поездки в регион очень насыщенная, поэтому встречу с Любимовым провели до начала рабочего дня.

«Нам необходимо обсудить вопросы, связанные с текущей повесткой дня, а также реализацией важнейших для Рязанской области проектов», — сказал он.

Губернатор поблагодарил депутата за поддержку региона в период пандемии и в решении других значимых для области задач.

«При вашем непосредственном участии регион получает значительные федеральные средства, которые позволяют усилить работу по укреплению и развитию здравоохранения, образования и других сфер, — подчеркнул Любимов. — Ваша поддержка, постоянное внимание к важным для региона вопросам значительно укрепляет наши возможности, повышает результативность работы».