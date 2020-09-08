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Каждому восьмому лифту в Рязани потребуется капремонт или замена — мэрия
Работы по ремонту и замене лифта финансируются за счет средств регионального фонда капитального ремонта.

По данным городской администрации, в многоквартирных домах Рязани насчитывается 3422 лифта. Согласно техрегламенту Таможенного союза от 10.10.2011, капитальному ремонту, модернизации и замене подлежат 454 подъемных механизма.

Отметим, что обязанность по содержанию лифтов как общедомового имущества лежит на всех собственниках квартир вне зависимости от того, на каком этаже они проживают.

Работы по ремонту и замене лифта финансируются за счет средств регионального фонда капитального ремонта.

В этом году, согласно сайту организации, лифты планируется заменить в 101 многоквартирном доме.

Решение о проведении таких работ может быть принято только общим собранием собственников.

Обслуживанием лифтового оборудования в Рязани занимаются как муниципальные службы в лице МП «РСУ 1», так и коммерческие структуры: ИП Медеведев, ИП Столяров, ООО «Лифтремонт- сервис», ООО «Отвс-лифт», ООО «РУ Роса», ООО «Рязаньлифт».