Калужанин ограбил пенсионера, переводя его через дорогу

Материалы дела готовятся передать в суд.

Калужанин ограбил пенсионера, пока переводил его через дорогу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что злоумышленник заметил мужчину с тростью, который направлялся в банк для оплаты коммунальных услуг. Подозреваемый помогал ему перейти дорогу и заметил в кармане кошелек, который забрал. Внутри оказалось 7 тысяч рублей, деньги подозреваемый потратил.

Известно также, что до этого злоумышленник забрал из кафе оставленный кем-то телефон. В чехле он обнаружил банковскую карту и потратил с нее в разных магазинах более 4 тысяч. После этого он подал телефон за 5 тысяч, а карту выбросил.

В отношении калужанина возбудили дело по фактам двух краж и мошенничества. Материалы готовятся передать в суд.