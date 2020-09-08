К заборьевской школе сделали экспериментальную дорогу

Как рассказал зампред правительства Евгений Беленецкий, специалисты долго работали в лабораториях, подбирая составы.

К заборьевской средней школе сделали новую дорогу. Она создана с использованием новой технологии, сообщил сайт Рязанского района.

Как рассказал зампред правительства Евгений Беленецкий, специалисты долго работали в лабораториях, подбирая составы.

«Основная задача была использовать местные материалы и найти не только надежный, но и максимально экономичный вариант, чтобы сделать наибольшее количество километров, — пояснил он. — В качестве экспериментальной площадки выбрали подъездную дорогу к школе в Заборье, которую и дорогой трудно было назвать: песок и грязь, и такие дороги есть не только здесь, а во всех муниципальных образованиях».

Дорогу восстанавливают с помощью технологии ресайклинга: для покрытия смешивают строительные отходы с грунтом и цементом. Затем при помощи техники полученную смесь превращают в уплотненное основание.

Протяженность экспериментального участка — 300 метров, новое покрытие должно прослужить без ремонта не менее пяти лет.

Отмечается, что проект не потребовал бюджетных затрат: материалы и оборудование предоставили компании-партнеры.