Из-за увеличения случаев коронавируса рязанцам напомнили о важности масок

Отмечается, что в области сохраняется режим повышенной готовности.

Из-за увеличения в регионе заболеваемости COVID-19 рязанцам напомнили о необходимости строгого соблюдения эпидемиологических норм. Об этом сообщил оперштаб региона во вторник, 8 сентября.

Отмечается, что в области сохраняется режим повышенной готовности. При посещении ТЦ, общественного транспорта, в зданиях вокзалов, а также при нахождении в других общественных местах граждане обязаны использовать средства защиты органов дыхания.

«Важно помнить, что их нужно носить, закрывая полностью нос и рот. Маска, сдвинутая на подбородок, не только не защищает, но и может стать местом накопления вирусов и бактерий. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук», — говорится в сообщении.