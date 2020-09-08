Из рязанской больницы сбежал мужчина
7 сентября мужчина ушел из Спасской ЦРБ в неизвестном направлении.
В Спасске Рязанской области пропал 67-летний Михаил Чернецов. Об этом сообщили в группе «
7 сентября мужчина ушел из Спасской ЦРБ в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые. Одет: предположительно тельняшка с длинным рукавом или коричневая футболка, светлые спортивные штаны, синие ботинки.
Всех, кому известно о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.