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Из рязанской больницы сбежал мужчина
7 сентября мужчина ушел из Спасской ЦРБ в неизвестном направлении.

В Спасске Рязанской области пропал 67-летний Михаил Чернецов. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт Рязанской области» «ВКонтакте».

7 сентября мужчина ушел из Спасской ЦРБ в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые. Одет: предположительно тельняшка с длинным рукавом или коричневая футболка, светлые спортивные штаны, синие ботинки.

Всех, кому известно о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.