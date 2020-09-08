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ГК «Автоимпорт» выступил партнером фестиваля «ЕсенинJazz»
Компания всегда поддерживает значимые события, которые проходят в регионе.

В воскресенье, 6 сентября, в Константинове прошел гала-концерт международного фестиваля «ЕсенинJazz», посвященный 55-летнему юбилею музея-заповедника имени Сергея Есенина.

Под открытым небом перед зрителями выступил народный артист России Игорь Бутман, рязанские группы «Feelin's» и «Мама-Jazz», а также приглашенные артисты из Москвы.

Партнером фестиваля стала Группа компаний «Автоимпорт». Крупнейшая автомобильная компания Рязанской области всегда поддерживает значимые события, которые проходят в регионе.

ГК «Автоимпорт» — это 18 отечественных и мировых брендов, автомобили с пробегом, технические центры по обслуживанию и автошкола с грамотными преподавателями и инструкторами по вождению.