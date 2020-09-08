Еще 30 рязанцев заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7 402 человек.

Еще 30 рязанцев заболели коронавирусом. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7 402 человек. За весь период выздоровели 6 370, за сутки 19 пациентов. За все время скончались 46 рязанцев.

29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 099. Всего 1 035 789 случаев. Выздоровели 850 049 человек. Умерли 17 993.