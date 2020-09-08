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Эксперт объяснил, зачем абонентам звонят с незнакомых номеров и молчат в трубку
Иногда люди получают «упущенные» от незнакомых номеров.

Специалист Роскачества Алеся Боровикова объяснила, зачем абонентам звонят с незнакомых номеров и молчат в трубку. Цель таких «прозвонов» — проверить контактность, рассказала эксперт агентству «Прайм».

Звонок совершает робот. Когда абонент отвечает, это подтверждает его активность, начинает воспроизводиться рекламное сообщение.

По словам Боровиковой, люди сами дают согласие на такие звони, когда подписывают договор с банком, сотовым оператором или другой компанией.

Эксперт объяснила — чтобы сформировать базу жертв, мошенники массово обзванивают все номера с «черных рынков», а затем актуализируют ее на основании ответов или перезвонов.

Если абонент отвечает на звонок, на том конце провода ставится условная галочка — пометка о том, что этот номер активен. Вызов сбрасывается, а в следующий раз человеку позвонят уже с конкретной фишинговой целью.

Рассказала Боровикова и о «упущенных» от незнакомых номеров. В этих случаях мошенники рассчитывают, что абонент перезвонит. Тогда с его счета спишут деньги или попытаются навязать какую-нибудь услугу. Специалист предупредила, что в таких случаях обращение в суд не поможет, ведь человек сам позвонил злоумышленникам.

По словам эксперта, лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если реальный человек захочет связаться с кем-то, он перезвонит еще раз или отправит смс.