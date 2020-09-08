Эксперт объяснил, зачем абонентам звонят с незнакомых номеров и молчат в трубку

Иногда люди получают «упущенные» от незнакомых номеров.

Специалист Роскачества Алеся Боровикова объяснила, зачем абонентам звонят с незнакомых номеров и молчат в трубку. Цель таких «прозвонов» — проверить контактность, рассказала эксперт агентству « Прайм ».

Звонок совершает робот. Когда абонент отвечает, это подтверждает его активность, начинает воспроизводиться рекламное сообщение.

По словам Боровиковой, люди сами дают согласие на такие звони, когда подписывают договор с банком, сотовым оператором или другой компанией.

Эксперт объяснила — чтобы сформировать базу жертв, мошенники массово обзванивают все номера с «черных рынков», а затем актуализируют ее на основании ответов или перезвонов.

Если абонент отвечает на звонок, на том конце провода ставится условная галочка — пометка о том, что этот номер активен. Вызов сбрасывается, а в следующий раз человеку позвонят уже с конкретной фишинговой целью.

Рассказала Боровикова и о «упущенных» от незнакомых номеров. В этих случаях мошенники рассчитывают, что абонент перезвонит. Тогда с его счета спишут деньги или попытаются навязать какую-нибудь услугу. Специалист предупредила, что в таких случаях обращение в суд не поможет, ведь человек сам позвонил злоумышленникам.

По словам эксперта, лучше вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если реальный человек захочет связаться с кем-то, он перезвонит еще раз или отправит смс.