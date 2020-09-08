Двое жителей Калужсской области подрались на парковке

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье 115 УК.

В Обнинске двое мужчин подрались на парковке около жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что местный житель вернулся с дачи и попытался припарковаться на неохраняемой стоянке. Ему мешала открытая дверь стоявшей рядом машины, поэтому он сделал замечание двум незнакомцам.

Произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Приехавший на парковку мужчина схватил пакет с вещами и стал им избивать оппонента.

Телесные повреждения потерпевшего отнесли к категории легкого вреда здоровья. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье 115 УК.