Домашний матч ХК «Рязань» перенесли из-за коронавируса у соперника

11 сентября «горожане» должны были провести домашнюю игру против «Рубина».

Матч ХК «Рязань» с тюменской командой «Рубин» перенесли из-за коронавируса у соперников, сообщила пресс-служба клуба.

Согласно календарю Высшей хоккейной лиги, 11 сентября «горожане» должны были провести домашнюю игру против «Рубина».

Однако в связи с карантином в команде соперника, встреча перенесена на другую дату, о которой пообещали сообщить позже.

Фото из группы ХК «Рязань»