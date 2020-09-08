Доктор Мясников посчитал смерть в ДТП «лучшим исходом» для Ефремова

По его мнению, в случае гибели от актера «он сохранил бы часть своего достоинства»

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников посчитал «лучшим исходом» для Михаила Ефремова смерть в ДТП. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

По его мнению, в случае гибели актер «сохранил бы часть своего достоинства», а так он своей «постоянной ложью и попытками спрятаться» полностью уничтожил себя.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.