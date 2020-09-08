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74-летняя рязанка похитила бюджетные деньги во время ремонта ряжских парков
Материалы уголовного дела направили в суд.

Директор рязанской организации предстанет перед судом за хищение бюджетных средств во время ремонта парков в Ряжске. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что подрядчик выполнял работы в парках на улицах Красной Армии и Ильича. Согласно заключенному с администрацией контракту, стоимость ремонта составляла 6,6 млн рублей.

Заказчик принял и полностью оплатил работы, однако подрядчик не до конца выполнил свои обязательства. Таким образом, 74-летняя директор организации незаконно получила 300 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК. Материалы направили в суд.