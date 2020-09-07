Житель Тумы едва не задушил жену из-за ревности

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Житель Тумы едва не задушил жену из-за ревности, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина и ее 42-летний супруг отдыхали на природе и выпивали. Позже к ним присоединился знакомый, которому женщина стала уделять чрезмерное внимание.

Мужчине это не понравилось. Он схватил сожительницу за горло и пригрозил задушить, объясняя, что не потерпит такого поведения. Потерпевшая вырвалась и позвонила в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.