Зарплаты бюджетников проиндексируют на три процента

Соответствующее распоряжение Правительства опубликовали на интернет-портале правовой информации.

С 1 октября в России на 3%проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Индексацию должны обеспечить за счет средств федерального бюджета, говорится в документе. Она также коснется работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.