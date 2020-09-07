Запрет, сервитут и размер госпошлины. Специалисты Росреестра ответят на вопросы рязанцев

Публикуем расписание.

В сентябре сотрудники рязанского управления Росреестра проведут десять горячих линий, во время которых жители области смогут задать различные вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним.

Расписание и тематика: