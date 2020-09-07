Запрет, сервитут и размер госпошлины. Специалисты Росреестра ответят на вопросы рязанцев
Публикуем расписание.
В сентябре сотрудники рязанского управления Росреестра проведут десять горячих линий, во время которых жители области смогут задать различные вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним.
Расписание и тематика:
- 10 сентября — с 8:00 до 12:00 — «Внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество», телефон 8 (49131) 20783;
- 10 сентября — с 8:00 до 12:00 — «Административная ответственность, предусмотренная действующим законодательством РФ за нецелевое использование земельных участков, находящихся в распоряжении физических лиц (граждан). Административная ответственность, предусмотренная действующим законодательством РФ за неисполнение предписаний, выданных гражданам, органом, уполномоченным в сфере государственного земельного надзора, при проведении проверок соблюдения земельного законодательства», телефон 8 (49141) 41467;
- 14 сентября — с 8:00 до 12:00 — «Кто может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектами недвижимости», телефоны: 8 (49130) 22278, 22636;
- 22 сентября — с 8:00 до 12:00 — «Законодательство РФ по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью», телефон: 8 (49133) 24557;
- 22 сентября — с 8:00 до 12:00 — «Основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав», телефоны: 8 (49136) 21286, 21907, 22997;
- 22 сентября — с 9:00 до 12:00 — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет, государственный земельный надзор», телефоны: 8 (49135) 33073, 34137;
- 24 сентября — с 10:00 до 12:00 — «Государственная регистрация сервитута», телефон: 8 (49147) 22606;
- 24 сентября — с 9:00 до 13:00 — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области», телефон: 8 (4912) 246064;
- 28 сентября — с 8:00 до 12:00 — «Представление документов нотариусом или его помощником для государственной регистрации права, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия. Размер госпошлины», телефон: 8 (49158) 22661;
- 29 сентября — с 9:00 до 12:00 — «Электронная закладная», телефон: 8 (49143) 50703.