За выходные у рязанцев похитили более миллиона с банковских карт

Рязанцы предоставили доступ к сбережениям и лишились денег.

В выходные шесть рязанцев стали жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшим на телефон звонили незнакомцы. Они представлялись работниками службы безопасности и сообщали, что неизвестные пытаются перевести деньги с их счетов. Для того, чтобы обезопасить себя, злоумышленники просили сообщить данные карты и следовать указаниям.

Таким образом рязанцы предоставляли доступ к сбережениям и лишались денег.

Со счета 63-летней пенсионерки из Рязани пропали более 22 тысяч рублей, с карты 58-летнего рабочего из Рязани похитили более 73 тысяч рублей, со счета 61-летнего пенсионера — 95 тысяч рублей, с банковской карты 71-летнего рязанского пенсионера похитили более 209 тысяч рублей, у 30-летнего рязанского врача похитили 330 тысяч рублей, а со счета 50-летней рязанки — 400 тысяч рублей.

В сумме у жителей Рязанской области украли 1 миллион 130 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.