Выпускницу рязанского училища насмерть придавила лошадь

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября.

19-летняя выпускница рязанского художественного училища погибла в конюшне. Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, в селе Рыболово в Подмосковье. Об этом сообщил « Московский комсомолец ».

По словам очевидца, конь встал на дыбы, Екатерина не смогла справиться с ним и вместе с животным завалилась назад. Лошадь упала сверху на нее.

«Когда мы подбежали у нее изо рта уже текла кровь. Минут через 10 она скончалась. Оказалось, что конь ее придавил, и ребра пробили оба легких. Вряд ли врачи смогли бы ей как-то помочь», — сказал очевидец.

По сообщению работников конюшни, полиция не нашла состава преступления в произошедшем.