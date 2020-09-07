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Выпускницу рязанского училища насмерть придавила лошадь
Инцидент произошел в субботу, 5 сентября.

19-летняя выпускница рязанского художественного училища погибла в конюшне. Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, в селе Рыболово в Подмосковье. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По словам очевидца, конь встал на дыбы, Екатерина не смогла справиться с ним и вместе с животным завалилась назад. Лошадь упала сверху на нее.

«Когда мы подбежали у нее изо рта уже текла кровь. Минут через 10 она скончалась. Оказалось, что конь ее придавил, и ребра пробили оба легких. Вряд ли врачи смогли бы ей как-то помочь», — сказал очевидец.

По сообщению работников конюшни, полиция не нашла состава преступления в произошедшем.