Во вторник в Рязанской области пойдет дождь

По данным синоптиков, ночью ожидается переменная облачность.

Во вторник, 8 сентября, в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области +10, +15 градусов, днем +21, +26 градусов.